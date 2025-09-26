La Cámara de Terrassa (Barcelona) celebra su reunión plenaria en la nueve sede de Avan

Momento de la renión plenaria de la Cámara de Terrassa (Barcelona). - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha celebrado su reunión plenaria en las instalaciones de la nueva sede de Avan en Terrassa, informa en un comunicado este viernes.

El traslado "simboliza la fuerte vinculación" entre el tejido empresarial y la sociedad civil, y pone en valor la contribución que las empresas y las instituciones han realizado a este proyecto social y comunitario.

El presidente de la corporación, Ramon Talamàs, ha explicado que Avan tiene "un componente social" que la entidad valora e interioriza como elementos, textualmente, capitales para la armonización social.

La directora general de Avan, Anna Soler, ha señalado que la nueva sede "es posible gracias a la colaboración de empresas e instituciones" y que permitirá acompañar a más personas y familias que conviven con una enfermedad neurológica.

Las nuevas instalaciones permiten ampliar los servicios de neurorehabilitación y de atención a las familias.