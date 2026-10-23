La Cámara de Terrassa (Barcelona) forma en IA a comercios en la gestión de reseñas de clientes

Momento del taller de la Cámara de Terrassa (Barcelona) - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha organizado una sesión con una quincena de comercios de su demarcación para que se familiaricen con la gestión de reseñas de clientes con inteligencia artificial (IA), informa en un comunicado este viernes.

Ha sido la segunda sesión del Programa de Suport al Comerç Minorista 2026, que se inició con un encuentro centrado en los cambios que la IA provoca en los hábitos de búsqueda de los consumidores.

El taller se ha centrado en la gestión profesional de las valoraciones y opiniones de la clientela y en las posibilidades que ofrece la IA para analizarlas, elaborar respuestas y aprovechar la información para mejorar la reputación digital.

La responsable del Área de Comercio de la corporación, Elisenda Moncada, ha explicado que todas las reseñas "merecen una respuesta reflexionada y personalizada".

Ha añadido que estos dos talleres tienen la voluntad de "facilitar a los pequeños comercios herramientas prácticas para adaptarse a los nuevos hábitos" de los consumidores y familiarizarse con herramientas de IA generativa.