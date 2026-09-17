La Cámara en el Vallès Oriental impulsará 17 startups para desarrollar soluciones en logística

Presentación de Impulsa Startup - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en el Vallès Oriental impulsará 17 startups con el objetivo de desarrollar soluciones para mejorar la logística y la distribución avanzada, a través de una nueva edición del programa Impulsa Startup, informa en un comunicado este jueves.

El programa dará acceso a 3 meses de mentorías especializadas valoradas en 4.000 euros y acompañamiento a las startups y proyectos emprendedores participantes y les brindará la oportunidad de conectar con potenciales inversores para conseguir financiación.

Este finalizará en diciembre con la presentación de los proyectos ante un jurado especializado, formado por representantes de empresas expertas en el sector de la distribución y la logística.

De entre todos los proyectos participantes, las dos mejores iniciativas del programa seleccionadas por el jurado recibirán un premio de 4.800 euros y 1.600 euros respectivamente.

El programa Impulsa Startup 2026 y sus empresas participantes han sido presentados en el Hotel Augusta Vallès de Vilanova del Vallès (Barcelona), en un acto que ha servido también como un punto de encuentro, diálogo y conexión entre emprendedores y empresas.

LAS 17 PROPUESTAS

Los proyectos seleccionados reúnen soluciones para la temática central del programa, desde mejoras operativas para el almacenamiento y la distribución a la logística y el transporte digital, la movilidad sostenible y la integración de nuevas tecnologías y la IA.

Las startups seleccionadas son Janvi Logistics, Kamport, PKS Packengers, Logistics WMS, Spotex, Go! Planner, Carring, Mettis AI, Truecold, Near, Current - Kyma Uprising, Aseguis-Aseguis Innova, Molecular Gate, Cyraco Logivision, IberMove, Myneral y Slot's Eyes.

Esta es una iniciativa impulsada per la Cámara de Barcelona y la Cámara de Comercio de España y cofinanciada por el FSE+ en el marco del Programa de Educación y Formación, Ocupación y Economía Social (2021-2027).