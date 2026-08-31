Cámara de Valls (Tarragona) y el Festival Jordi Savall impulsan el desarrollo de jóvenes vulnerables

Proyecto del Festival Jordi Savall - CÁMARA DE VALLS

TARRAGONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Valls (Tarragona) ha colaborado con el proyecto social del Festival Jordi Savall con el objetivo de facilitar la inserción laboral y el desarrollo de jóvenes en riesgo de exclusión social, informa la Cámara este lunes en un comunicado.

La inicativa se desarrolla en Valls, Alcover, Montblanc y Santes Creus y combina formación musical y prácticas en logística cultural, con actividades y talleres pedagógicos, entre otras actividades.

La entidad reafirma, con esta propuesta, su compromiso social, usando la música y la formación laboral como herramientas para abrir nuevas oportunidades de futuro para los jóvenes del territorio.