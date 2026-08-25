La Cambra de Tarragona viaja en octubre a Sierra Leona y Liberia en una misión comercial

TARRAGONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Tarragona prevé viajar a Sierra Leona y Liberia, en África, en una misión comercial que empezará el 4 de octubre y se prolongará hasta el día 9 del mismo mes.

Esta prospección de mercados será multisectorial y abierta a exportadores de todo el Estado, informa la Cambra en un comunicado este martes.

El técnico de Internacional de la corporación, Guillem Virgili, explica que Sierra Leona se presenta como un "mercado emergente de gran interés en África Occidental gracias a su proceso de modernización económica, la mejora progresiva de sus infraestructuras y el impulso a la inversión extranjera".

Asimismo, ha afirmado que el país ofrece oportunidades especialmente relevantes en los sectores de la agricultura, la transformación alimentaria, el agua y el saneamiento, las energías renovables, la minería y las infraestructuras.

Por lo que respecta a Liberia, destaca por su "ubicación estratégica en la costa atlántica de África Occidental, su potencial de crecimiento y las reformas orientadas a mejorar el entorno empresarial y atraer inversión privada".