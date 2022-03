Cambray garantiza la voluntad de "buscar el acuerdo" con el comité de la huelga educativa

Insiste en rechazar una moratoria de un año al avance del inicio del curso escolar

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha garantizado que la voluntad de su departamento es "buscar el acuerdo" con el comité de huelga docente, con el que representantes de la Conselleria se reunirán la tarde de este martes.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu junto a la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, Cambray ha asegurado que él seguirá "de cerca" este encuentro --con mediación de la Conselleria de Trabajo--, y ha destacado la necesidad de que las medidas vayan en beneficio del alumnado.

Sobre su participación en las reuniones, ha replicado que nadie tiene que emplazarle a reunirse con nadie: "Yo siempre he dado respuesta. Que me digan una reunión a la que no haya asistido" cuando se lo han pedido, ha dicho.

Cambray ha destacado estar "satisfecho" con que los sindicatos se sienten a la mesa porque su departamento nunca se ha levantado, ha dicho, y ha señalado que los integrantes de la Conselleria en los que ha delegado estos primeros encuentros intercambiarán las propuestas necesarias.

A preguntas de los medios, ha descartado dimitir, se ha mostrado convencido de ser "capaz de tomar las mejores decisiones para empezar una nueva etapa del sistema educativo" y ha asegurado escuchar con humildad las críticas constructivas, porque está seguro de que ha hecho cosas mal y de que siempre todo se puede hacer mejor.

Considera que la situación actual y la huelga parten de un cansancio en el sector tras dos años de pandemia y de los recortes de hace una década: "Entiendo estas reivindicaciones, que vienen de hace muchos años. Yo, como conseller, no llevo ni un año", en el que cree que han empezado a dar respuesta a demandas históricas.

Ha destacado actuaciones como la reducción de ratios y el impulso de un "macroproceso de estabilización" de las plantillas, con la intención de que en 2024 exista menos de un 10% de interinidad en el sistema educativo catalán.

INICIO DE CURSO Y CURRÍCULUM

Sobre el avance del inicio del curso escolar, ha insistido en rechazar una moratoria de un año para aplicarlo, como pidió este martes también el Consell Escolar de Catalunya (CEC) en un dictamen no vinculante: "No vemos ningún motivo para justificar una moratoria cuando todo el mundo está de acuerdo con que es una buena medida para el alumnado".

Ha asegurado que desde el departamento están receptivos a cualquier propuesta de mejora, pero que por ahora no ha recibido ninguna por parte del CEC sobre el avance del curso escolar, aunque ha dicho que "todavía hay tiempo".

Sobre el nuevo currículum, ha remarcado que se desplegará desde la flexibilidada, la progresividad y el acompañamiento a los centros, y ha llamado a la tranquilidad: "Lo podrán hacer a la velocidad que consideren oportuna. Es mucho más importante la dirección que la velocidad".