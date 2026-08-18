Cambrils (Tarragona) rinde homenaje a las víctimas del atentado del 17A en su noveno aniversario

Homenaje a las víctimas del atentado terrorista en Cambrils (Tarragona) - AJUNTAMENT CAMBRILS

TARRAGONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cambrils (Tarragona) ha acogido este martes un acto institucional para conmemorar el 9 aniversario de los atentados del 17 y 18 de agosto de 2017 de Barcelona y Cambrils y que se saldaron con 16 muertos, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado este martes.

El alcalde, Oliver Klein, ha dedicado unas palabras de recuerdo a las víctimas, en especial a la mujer fallecida en el ataque de Cambrils, y ha expresado su agradecimiento a las fuerzas policiales.

A continuación, ha leído un manifiesto institucional centrado en valores como "el respeto por la diversidad, la comprensión, el diálogo entre personas que piensan diferente, la armonía y el deseo de vivir juntos en paz".

Klein ha reivindicado Cambrils como una ciudad "amable, abierta, acogedora, tolerante, pacífica y profundamente pacifista" y ha apelado a mirar "hacia adelante para reafirmar eso que somos y eso que queremos continuar siendo".

El homenaje ha terminado con una ofrenda floral de rosas blancas en el que han participado Klein, la subdelegada del Gobierno central, Elisabet Romero; el director de los Servicios Territoriales de Administración Local, Josep Rofes; el jefe de la Policía Local, Carles Besora, y Josep Maria Rovira como representante de las víctimas y ha finalizado con un minuto de silencio.