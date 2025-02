Camila Cabello actuará en Barcelona y Madrid en el festival Alma

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La artista pop cubano-estadounidense Camila Cabello actuará el 24 de junio en Barcelona y al día siguiente en Madrid, dentro de la programación de los festivales Alma Occident, ha informado este lunes la organización.

Cabello lo hará el 24 de junio en el Poble Espanyol de Barcelona y el 25 en el Parque Tierno Galván de Madrid, y las entradas se pondrán a la venta el mediodía de este miércoles.

Camila Cabello presentará en el Alma Occident su cuarto álbum de estudio, 'C, Xoxo', al que se sumarán temas como 'Havana', 'Señorita' y 'Don't go yet', y se suma a una programación donde figuran Wilco, The Corrs y Alan Parsons Live Project, entre otros.