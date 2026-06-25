La camiseta de la Diada 2026 de la ANC llevará el lema 'Hi soc. Hi som. Independència'

La camiseta de la Diada 2026 de la ANC - ANC

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentado este jueves la camiseta y el lema de la movilización de la Diada 2026, 'Hi soc. Hi som. Independència', en un vídeo publicado en sus redes sociales.

La entidad independentista recupera el color amarillo en la camiseta de la jornada y pide la implicación de todo el movimiento para "mantener y culminar el camino" hacia la independencia, ha informado en un comunicado.

El color escogido evoca el amarillo usado en las camisetas de la Vía Catalana en 2013 y la V en 2014, y reivindica la fuerza colectiva que situó a Catalunya "en el centro de la agenda política internacional" y recuerda que los avances del movimiento han sido fruto de la movilización sostenida.

La prenda ha sido confeccionada íntegramente en Mataró (Barcelona), y la ANC ha hecho un llamamiento a volver a llenar las calles para canalizar el malestar con el "gobierno españolista" de la Generalitat, que encabeza Salvador Illa.

Finalmente, la ANC ha remarcado que la fuerza colectiva solo se puede construir si existe primero una "responsabilidad y un compromiso individual".