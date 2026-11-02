Camps (Open Arms): "Abandonar a personas en el mar no es aceptable. Es inmoral"

Inauguración de la exposición sobre Open Arms en el Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fundador y director de Open Arms, Òscar Camps, ha asegurado este lunes que las personas migrantes que naufragan en el mar no son mercancías, sino personas con derechos y dignidad: "Abandonar a personas en el mar no es aceptable. Es inmoral".

Lo ha dicho en la inauguración 'Open Arms. Una missió a contracorrent' que el Tinglado 1 del Moll de Costa acoge desde este lunes y hasta el 6 de diciembre, y que recorre más de 10 años de trabajo humanitario de la organización en el Mediterráneo y en otros escenarios de emergencia, informa Port de Tarragona en un comunicado.

Camps ha asegurado que ésta "no pretende ser una exposición cómoda, no dará respuestas, pero planteará preguntas a aquellos que la visiten".

Y ha añadido: "Cuando decimos que la nuestra es una misión a contracorriente, no nos referimos a las olas, sino a un sistema que considera que las personas que migrantes que naufragan en el Mediterráneo como si fueran mercancías a la deriva y no como personas con derechos y dignidad".

Tras su paso por el Palau Robert de Barcelona y la Casa de la Cultura de Girona, esta exposición llega a Tarragona para "acercar a la ciudadanía la trayectoria de Open Arms y para ofrecer una mirada sobre el rescate marítimo, las migraciones y la defensa de los derechos humanos".

La exposición cuenta con la colaboración de la Diputación de Tarragona, el Ayuntamiento de Tarragona, Port de Tarragona y Port Tarraco y, a través de fotografías, testimonios, audiovisuales y materiales documentales, reconstruye momentos significativos de la historia de Open Arms, desde sus inicios en la isla griega de Lesbos en 2015, hasta las misiones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central y las acciones humanitarias en otros territorios.

INSTITUCIONES

El presidente de Port Tarragona, Santiago J. Castellà, ha puesto en valor el gran valor humanista de la tarea de Open Arms" y ha añadido que la exposición invita a reflexionar sobre la crisis migratoria: "El Port de Tarragona siempre está abierto a Open Arms".

Por su parte, el consejero delegado de Cooperación del Ayuntamiento de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicado que este es el tercer año que el Consistorio trabaja "codo con codo con Open Arms, a través de un convenio de colaboración" donde, además de destinar ayuda económica, se da a conocer la crisis migratoria en el Mediterráneo.

La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, ha destacado que para esta corporación "colaborar con Open Arms es apoyar una iniciativa que defiende valores universales como la dignidad humana, la solidaridad y los derechos humanos.