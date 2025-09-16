Camps (Open Arms) ante las protestas en La Vuelta: "La sociedad civil es silenciosa, pero se mueve"

Archivo - El presidente y fundador de Open Arms, Òscar Camps, en una imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

Cree que la situación en Gaza es "insostenible incluso para el discurso de la extrema derecha"

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fundador de Open Arms, Òscar Camps, ha asegurado este martes ante las protestas propalestinas en La Vuelta: "La sociedad civil es silenciosa, pero se mueve. A veces tarda mucho porque hay mucha presión".

Preguntado en declaraciones a los medios por el 10 aniversario de la primera misión de la ONG, ha dicho que existe un discurso xenófobo en la calle que genera miedo y quiere a los ciudadanos solos: "No quieren que nos juntemos y que demostremos el poder y la fuerza como ciudadanía".

Y ha añadido: "Ya era hora de que saliéramos a la calle y que denunciáramos lo que está pasando porque es muy cruel. Lo estamos viendo cada día. Es insostenible incluso para el discurso de la extrema derecha".

Preguntado por la flotilla que se dirige a Gaza, Camps ha enviado "ánimo y mucha fuerza" y ha dicho que tienen respaldo de la ciudadanía como se ha demostrado en La Vuelta.

PEDRO SÁNCHEZ

Camps ha afirmado que es un "buen indicio" el a su juicio cambio de posicionamiento de Pedro Sánchez con el conflicto, ha confiado en que cale en otros países europeos, y ha subrayado que ciudadanos de otros países se avergüenzan de la posición de sus gobiernos.

El fundador de Open Arms ha afirmado que en cuanto haya "un alto al fuego o un poco de paz" se pondrán a disposición del gobierno palestino para ayudar en lo que esté en su mano.