El canal 2Cat empezará el lunes 13 y prevé alcanzar el 60%-70% en catalán a finales de año

Basté, Villanueva, Bundó y las 'Mamarazzis' entre la programación dirigida por Oriol Nolis

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

La 2 Catalunya (2Cat) se estrenará el lunes 13 de octubre bajo el lema 'La que parla com tu' y prevé ofrecer un 60-70% de programación en catalán a final de año, con un aumento progresivo en 2026.

Después del estreno el lunes se irán incorporando nuevos contenidos para poder alcanzar ese porcentaje entre noviembre y diciembre, ha explicado este martes su director, Oriol Nolis, al presentarse la programación en el centro de Sant Cugat (Barcelona) junto a los protagonistas del canal y el presidente de RTVE, José Pablo López.

En 2026, una vez estrenados y consolidados estos primeros contenidos, se trabajará en nuevos que permitan alcanzar un 80%, 90% ó 100%, aunque "siempre de acuerdo con el presupuesto y la capacidad productiva" del centro de Sant Cugat.

La 2Cat tendrá una franja matinal que combinará información, opinión y entretenimiento con 'Cafè d'idees', presentado por Gemma Nierga, y las novedades de 'El segon cafè' conducido por Cristina Villanueva (que regresa a la emisora pública) y 'L'Altaveu al pati' con Marco Chiazza, sobre los temas de la jornada.

Por la tarde, tras el programa decano 'Saber y ganar' de Jordi Hurtado se emitirá el magazine 'L'Altaveu', con Danae Boronat, seguido por una versión en catalán de 'Aquí la terra', de Jacob Petrus, y el programa 'Cuina brutal' con Chef Bosquet.

'PRIME TIME'

El 'prime time' incorporará nuevas propuestas que combinan cultura, reflexión historia y humor, con espacios como 'L'any que vas néixer' con Xavier Bundó, que usará imágenes del NO-DO, y 'Temps enrere' con la periodista Montse Soto, en un viaje por el archivo de RTVE.

Otra propuesta será 'Mamarazzis Pop&Cor', con las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa, sobre la actualidad del corazón, y la actriz Candela Peña se pondrá al frente de 'Una tarda amb...' en un espacio de entrevistas no convencionales.

BASTÉ: ENTREVISTAS SIN CORTES

2Cat también prepara futuros estrenos, como 'Pla seqüència', un programa de entrevistas de Jordi Basté sin cortes ni montajes durante 50 minutos seguidos.

Otros proyectos son 'Tot això eren camps', con la actriz cómica Judit Martín; 'I tu què faries?', un espacio de pensamiento y reflexión con el periodista Patrick Urbano; 'Gran Tonino', la apuesta musical con Nina y la pianista Laura Andrés, y un concurso sobre la lengua que presentará el actor Peter Vives.

A POR MÁS PÚBLICO EN CATALÁN

Nolis ha afirmado que es una programación "diversa, transversal, plural" que llega para complementar y a sumar, con la voluntad de que se amplíe el público que ve televisión en catalán.

A las nuevas propuestas se suma 'L'informatiu migdia' con Aina Gandulf, que también se podrá ver en La1 y el Canal 24 horas; 'L'informatiu' del fin de semana con Laura Mesa; la información deportiva con 'De cara a barraca', con Marc Martín.

FÚTBOL EN CATALÁN

Además, habrá la novedad de la retransmisión en catalán de los partidos de la selección española de fútbol tras 27 años, con comentarios del exfutbolista y entrenador Albert Ferrer.

El fin de semana, siguen programas como 'Aquí parlem' de Lluís Falgàs; el cultural 'Punts de vista' con Tània Sarrias; 'Calidoscopi' con Laura Vives; 'Noms propis' con Anna Cler; 'Va de verd' con Maria Gómez; 'La recepta perduda' de Sílvia Abril; 'Docu2' con Alícia Gómez, y teniendo en recámara nuevos espacios, como 'Gent amb talent', el concurso intergeneracional 'Fes-me viral' (con Nerea Sanfe) y 'Fonamentals', con Anna Solé.

2CAT, "NOMBRE LÓGICO"

Sobre el nombre 2Cat, Nolis ha dicho que es el "nombre lógico" por que la desconexión en catalán se ha visto siempre en La2 y es en catalán, por lo que cree que las reticencias iniciales han quedado atrás, y ha asegurado que existe buena relación con las televisiones públicas catalanas.

También ha explicado que en la plataforma RTVE Play se podrá seguir la emisión de 2Cat en directo y además contará con los programas para verlos a la carta.