Candela López (Comuns) celebra el regreso de Oltra y cree que sería una "gran alcaldesa" de Valencia

Archivo - La coordinadora de los Comuns Candela López en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

CASTELLDEFELS (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

La coordinadora de los Comuns Candela López ha celebrado que la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, haya anunciado su regreso a la política y su voluntad de ser candidata a la alcaldía de Valencia, lo que López considera una muy buena noticia para los valencianos porque cree que sería una "gran alcaldesa".

En declaraciones a los medios este sábado desde Castelldefels (Barcelona) ha enviado toda su solidaridad a Oltra: "Es una gran líder de nuestro espacio político, hemos compartido con ella muchas batallas y también ha sufrido este 'lawfare' que también desde nuestro espacio político hemos sufrido en primera persona", ha destacado.

Así, ha insistido en que es buena noticia recuperar figuras como la de Oltra que "siempre están en la defensa de la ciudadanía, en la defensa del derecho a la vivienda, en la defensa de los intereses de la gente".