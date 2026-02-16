Candela López (Comuns) celebra la reincorporación de Illa y pide "soluciones ya" para la ciudadanía

La coordinadora de los Comuns Candela López en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns, Candela López, ha celebrado la reincorporación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a sus funciones al frente del Govern este lunes y le ha pedido "soluciones ya" para la ciudadanía en aspectos como la movilidad, vivienda y sanidad.

"Compartimos que estamos en un momento dificil", ha dicho en rueda de prensa este lunes desde la sede de la formación, al respecto de la declaración institucional de Illa, y ha remarcado que es necesario ser realistas y plantear soluciones, en sus palabras.

Preguntada por la cuestión de confianza a Illa propuesta por Junts ha defendido que es el momento de plantear soluciones y no de rendir cuentas: "Lo que le tenemos que decir a Junts es qué legitimidad tienen para pedir esta cuestión de confianza teniendo en cuenta a dónde han llevado al país durante tantos años".

Así, ha puesto sobre la mesa la necesidad de rebajar las listas de espera en el ámbito sanitario y ha pedido al Govern abordar la prohibición de las compras especulativas de vivienda: "Esperemos que reactive esta agenda del Govern y claramente este nuevo liderazgo del Govern en cuestiones tan urgentes", ha afirmado.

Sobre la indicación de la conselleria de Salud de la Generalitat de condicionar parte del presupuesto de los equipos de atención primaria a que no prescriban un exceso de días de baja laboral a los pacientes ha recordado que han pedido la comparecencia en el Parlament de la consellera de Salud, Olga Pané, y ha criticado que lo que se está haciendo es "penalizar" a los centros de atención primaria.

PRESUPUESTOS

Al respecto de la negociación presupuestaria de los Comuns con el Govern ha dicho que en estos momentos las conversaciones están "encalladas" y que todavía no hay una propuesta del Govern sobre cómo abordar la prohibición de compras especulativas después de que este sábado la Generalitat presentara informes que avalan la medida.

Ha insistido en que esta es una condición "indispensable" para las cuentas y ha afirmado que esperan avanzar en positivo en esta y también en otras carpetas.

ALIANZA DE IZQUIERDAS

También se ha referido a la presentación el próximo sábado de la reedición de la alianza electoral para las elecciones generales entre Comuns, Izquierda Unida, Sumar y Más Madrid y ha asegurado que es "el primer paso adelante" para construir una izquierda fuerte y ha añadido que es un espacio abierto a las izquierdas transformadoras y plurinacionales, textualmente.

Ha defendido que las fuerzas que conforman este espacio tienen, a su parecer, mayor arraigo territorial ya que, hasta ahora, ha dicho "siempre había habido una fuerza tractora estatal que es la que había pilotado más estas propuestas".

"Tenemos un riesgo mayúsculo, tenemos delante una extrema derecha cada día más fuerte", ha expresado, y se ha referido al posicionamiento de PP y Vox acerca de prohibir el burka en espacios públicos, una medida que ha tachado de racista, en sus palabras.

En este sentido, ha pedido a Junts que "no entre al juego" ante este tipo de propuestas y que sitúe en el centro los intereses de Catalunya.