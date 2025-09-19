El candidato Adam Manyé recurrirá el resultado de las primarias de ERC a las municipales en Girona

GIRONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El candidato a las primarias de la federación local de ERC de Girona para las elecciones municipales de mayo de 2027 Adam Manyé recurrirá el resultado que dio la victoria este jueves al exalcalde de Sant Julià de Ramis (Girona) Marc Puigtió por un solo voto.

Fuentes republicanas han explicado a Europa Press que Manyé impugnará el resultado por un voto nulo que decantó la victoria hacia Puigtió, y también hubo dos votos en blanco.

Así lo decidió la militancia de Girona en una asamblea local que se celebró este jueves, en la que se debía decidir entre estos dos candidatos.