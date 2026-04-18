El candidato a vicepresidente contra Trump avisa en Barcelona de que "el autoritarismo no se limita a EE.UU."

El exprimer ministro de Palestina entre 2019 y 2024, Mohammad Shtayyeh, en su intervención en la segunda jornada del Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

Critica a Trump por la guerra en Irán: "Nos sumió en una guerra donde no existía ninguna amenaza"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El candidato a vicepresidente de los Estados Unidos en las elecciones de 2024 con Kamala Harris y gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha avisado en su intervención en la Global Progressive Mobilisation (GPM) de que "el autoritarismo no se limita a los Estados Unidos, está en todas partes".

Walz ha afirmado que sería "muy fácil" que él se dedicara únicamente a atacar al presidente de los EE.UU., Donald Trump, pero que se debe ser consciente de que el autoritarismo se impone en otros rincones del mundo, ha dicho en la GPM que se celebra en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Sin embargo, ha afirmado que sería negligente no fijarse en las señales alentadoras de aquellos que lo han combatido, como Lula da Silva en Brasil, o las elecciones de Hungría, sobre las que también ha hecho una referencia implícita para cargar contra el vicepresidente de Trump, J.D. Vance: "No estoy aquí para organizar un mitin para algún aspirante a dictador local".

Ha añadido que tampoco ha acudido para "buscar pelea con el Papa", sino para ver la forma en que los progresistas pueden liberarse de los aspirantes a autoritarios, más allá de los Estados Unidos.

GUERRA DE IRÁN

Walz se ha referido a la guerra en Irán, y ha criticado que Trump la iniciase: "Tenemos un presidente débil de mente y dispuesto a pegar un tiro a cualquiera que nos sumió en una guerra donde no existía ninguna amenaza, sin objetivos claros ni plan de salida. Debemos llamar a las cosas por su nombre: eso es fascismo".

Finalmente, ha instado a los asistentes a la cumbre a que no rendirse y dejar de condenar la "monstruosidad que se instala en nuestra Casa Blanca", y ha asegurado que, a pesar de todo, hay más gente en el sitio correcto de la historia.