Cañete (Pimec) lamenta el fallecimiento de la exministra Fátima Báñez

Vagones descarrilados en el accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Diego Radamés - Europa Press

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha lamentado el fallecimiento de la exministra de Empleo y Seguridad Social y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, en el accidente ferroviario de Toledo del pasado miércoles.

En un mensaje en X recogido por Europa Press, ha recordado que trabajó con Báñez "codo a codo" en la reforma laboral del 2012: "Hoy, al dolor por su pérdida se suma el recuerdo de los momentos y esfuerzos compartidos", ha expresado.

Cañete también ha enviado el pésame a la familia y amigos de Báñez, así como a la CEOE y al PP.