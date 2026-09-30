Cañete (Pimec) pide consensos para que haya seguridad jurídica para aumentar la oferta de alquiler

Las autoridades y los ganadores de los 39 Premis Pimec - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha pedido consensos para que los pequeños propietarios tengan seguridad jurídica y pongan sus viviendas en el mercado de alquiler y aumente la oferta, en referencia al actual problema de acceso a la vivienda, durante su intervención en la 39 edición de los Premis Pimec, que se celebra este miércoles en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Han participado también el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y han estado presentes, entre otros, el presidente del Parlament, Josep Rull, y el delegado del Gobierno, Carlos Prieto.

Cañete ha subrayado que las medidas que se adopten para solucionarlo "no pueden acabar reduciendo la oferta de vivienda" y que la protección de las personas vulnerables no puede recaer en los pequeños propietarios.

Ha asegurado que, además de ser un problema social, "es también un problema de competitividad", ya que no poder acceder a una vivienda cerca del puesto de trabajo es una de las causas de las dificultades de las empresas para cubrir puestos de trabajo.

SALARIOS Y PRODUCTIVIDAD

Cañete ha asegurado que "es absolutamente necesario hacer crecer los salarios, es urgente y es necesario", pero lo ha ligado a incrementar la productividad y competitividad de las empresas.

"No podemos hacer crecer los salarios de forma sostenible si no somos capaces de hacer crecer también la productividad y la competitividad", ha dicho.

Asimismo, ha reclamado que "el esfuerzo que hacen las empresas para incrementar las retribuciones llegue realmente a los trabajadores", algo que, ha dicho, no pasa en la actualidad.

Ha explicado que de cada 100 euros adicionales de coste para aumentar el sueldo, "solo 50 euros" acaba llegando al salario neto de los trabajadores.

MIGRACIÓN

El presidente de Pimec ha asegurado que "la migración es una necesidad" para la economía, ya que ha dicho que, entre 2020 y 2023, se crearon 230.000 puestos de trabajo en España, de los que 180.000 fueron ocupados por inmigrantes.

"Los necesitamos regulados", ha dicho, y ha añadido que las empresas necesitan personas para trabajos y que Pimec trabaja para la contratación en origen.