Cañete (Pimec) pide convertir los Presupuestos en una "oportunidad para responder a los cambios"

Reunión del Govern con patronal, sindicatos y entes municipalistas previa a la Comisión Bilateral Estado-Generalitat del miércoles. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha afirmado que es una buena noticia que exista un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat para 2026, y ha reclamado que su aplicación vaya en la línea de convertirlos en una "oportunidad para responder a los cambios que se están produciendo".

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa tras una reunión del Govern con patronal, sindicatos y entes municipalistas previa a la Comisión Bilateral Estado-Generalitat del miércoles, y en la que ha valorado positivamente que se mantengan los compromisos previos como los 5.000 millones de euros pactados para el Pacte Nacional per la Indústria, de los que un 60% van destinados a pymes.

Respecto a la creación de un Consorci d'Inversions del Estado en Catalunya, así como la representación de la sociedad civil en el mismo, Cañete ha afirmado que es un elemento importante para hacer un seguimiento de estas inversiones y ha pedido mecanismos que no permitan perder el compromiso de ejecución.

También ha reclamado que en los Presupuestos se tengan en cuenta elementos como una fiscalidad "más justa", especialmente para las pymes; una ley de crecimiento de las empresas, o la deflactación del IRPF, lo que permitiría a las personas tener mayor disponibilidad de salarios y un mayor dinamismo de la economía.

Sobre la línea orbital ferroviaria, Cañete ha valorado positivamente la medida, aunque ha pedido que haya una "priorización" en otras actuaciones de urgencia, como es la B-40.