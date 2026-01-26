Cañete (Pimec) pide al Govern que exija responsabilidades por la "crisis" Rodalies

Archivo - El presidente de la patronal Pimec, Antoni Cañete, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo
BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha pedido este lunes al Govern que exija responsabilidades por la "crisis" en Rodalies, y recuerda que es una situación que no está provocada ni por la empresa ni por los trabajadores.
"Nosotros ya hemos dicho al Govern que ellos no son culpables pero sí son responsables de la situación que vivimos", afirma en un mensaje en su cuenta de 'X', recogido por Europa Press, en el que remarca que es una situación de colapso de un medio de transporte, en sus palabras.
Recuerda que Pimec pidió "desde el primer momento" que, ante esta situación, las empresas dieran toda la flexibilidad posible a los trabajadores, como teletrabajo u otras formas de flexibilización del trabajo.