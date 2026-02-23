Cañete (Pimec) reclama a los partidos que alcance acuerdos para aprobar los Presupuestos

(I-D) El presidente de Pimec, Antoni Cañete; el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el president de la Generalitat, Salvador Illa; la secretaria general de CCOO Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT Catalunya, Camil Ro - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamado a los partidos políticos catalanes que "configuren mayorías" para poder aprobar las cuentas, en declaraciones a la prensa este lunes tras la firma del acuerdo entre Govern, patronales y sindicatos para los Presupuestos de la Generalitat para este año.

Han firmado el acuerdo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López; el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros; el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y Cañete, e Illa ha anunciado que el Govern aprobará el viernes el proyecto de Presupuestos para iniciar el trámite parlamentario.

Cañete ha lamentado que los suplementos de crédito no son suficientes y ha puesto en valor la capacidad de los agentes económicos y sociales para alcanzar ese acuerdo.

"Una empresa sin presupuesto no funciona, y un país sin presupuesto no funciona. Y los que tenemos son de 2023", ha reiterado el presidente de Pimec.

Ha añadido que el acuerdo firmado permite dar un impulso decidido a la industria, avanzar en una simplificación administrativa "real", mejorar la gestión de las bajas laborales y dar mayor peso a la formación profesional.