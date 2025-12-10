Cañete (Pimec), reelegido vicepresidente de la patronal europea de pymes SME United

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, reelegido vicepresidente de la patronal europea de pymes SME United, junto a su nuevo presidente, Davide Galli - PIMEC

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha sido reelegido como vicepresidente de la patronal europea de pymes SME United, que este miércoles ha renovado sus órganos de gobierno en su asamblea anual.

La reelección de Cañete para este puesto "consolida la presencia de las pymes catalanas en el Diálogo Social europeo y reafirma el liderazgo de Pimec", informa la patronal catalana en un comunicado.

Cañete ha destacado en su discurso los ejes estratégicos de la patronal europea: la participación de las pymes en la compra pública, la reducción de la burocracia, la facilitación de la financiación empresarial y promover una legislación que priorice las empresas de menor dimensión.

También ha subrayado la importancia de impulsar la lucha contra la morosidad mediante un nuevo Reglamento que cuente con un régimen snacionador "efectivo" y autoridades de cumplimiento.

Pimec señala que con la reelección de Cañete para este puesto las pymes de Catalunya consolidan su presencia ante la Unión Europea, algo que permite a la patronal tener "voz propia en Bruselas" y participar en la definición de las políticas económicas y empresariales de la Unión.

Por su parte, el representante de la patronal italiana Confartigianato, Davide Galli, ha sido elegido como nuevo presidente de SME United hasta 2027, en sustitución del finlandés Petri Salminen.