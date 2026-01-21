Cañete (Pimec) relaciona falta de inversión con el accidente de Rodalies en Gelida (Barcelona)

Archivo - El presidente de Pimec, Antoni Cañete, a 2 de junio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha relacionado este martes la falta de inversión continuada en el tiempo en las infraestructuras de movilidad y de incumplimiento presupuestario con la interrupción de la actividad normal y, en algunos casos, accidentalidad, que genera ello en la red de transportes de Catalunya.

Lo ha dicho este miércoles en declaraciones a los medios en la sede de Pimec, en relación a los dos accidentes que tuvieron lugar la noche de este martes, el más grave en la línea R4 en Gelida (Barcelona), y que se ha saldado con un fallecido.

"No es una cuestión puntual, sino que da desde hace tiempo y se produce porque no se está invirtiendo lo suficiente para mantener las infraestructuras, especialmente en el ámbito de Rodalies", ha alertado el presidente de Pimec, que también ha mencionado una situación de retrasos sistemáticos que afectan a la movilidad de las personas y actividad económica normal de las empresas.

Según los datos de Pimec compartidos por Cañete, estos retrasos e incidencias se traducen en una pérdida diaria de 2,2 millones de euros de costes laborales, además de otros 3,2 millones de euros perdidos diariamente en costes de oportunidad.

"Lo que ha sucedido pone de relevancia que, aunque se hagan presupuestos y se hable de inversiones en infraestructuras, y vengan diferentes responsables gubernamentales a hablar de lluvia de millones, si cuando llega el momento, no se hacen realmente, todo esto da una situacion de deterioro", ha alertado el presidente de la patronal.

IMPACTO ECONÓMICO

En la misma línea, Cañete ha vinculado las irregularidades en el transporte de las personas como es la suspensión de todo el servicio de Rodalies que se está dando este miércoles, con una pérdida de la competitividad de las empresas.

Por ello, y aunque ha defendido respectar el derecho a reivindicación, ante la posible huelga anunciada por el Sindicato Español De Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Cañete ha pedido que "no haya un uso de estos derechos en contra de las personas y la actividad".