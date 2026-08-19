El Cap Roig Festival finaliza su 26ª edición con 46.165 asistentes

Los Jardines de Cap Roig en la Costa Brava han acogido 22 actuaciones de artistas españoles e internacionales - CAIXABANK

GIRONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cap Roig Festival, organizado por CaixaBank y el Grupo Clipper's, ha cerrado su 26ª edición con 46.165 asistentes, una ocupación del 86% y un total de 8 espectáculos 'sold out', lo que "reafirma su posición como uno de los eventos culturales más destacados del verano".

El concierto 'El último vals' de Miguel Ríos cerró este certamen, que también ha contado con la participación de Manolo García como artista invitado, informa CaixaBank en un comunicado este miércoles.

Durante este verano, los Jardines de Cap Roig en la Costa Brava (Girona) han acogido un total de 22 actuaciones de artistas españoles e internacionales, como Bryan Adams, Víctor Manuel, Anastacia, Amaia, Rick Astley, Café Quijano y Diana Krall.

También han actuado Miki Núñez, Taburete, Antonio Orozco, Juan Diego Flórez, Valeria Castro, Lax'n'Busto, Pablo López, Mika, El Fil Invisible, Rosario, Malú, 31 FAM, Luz Casal, Ana Torroja y Miguel Ríos.

El cartel ha incluido también una nueva edición de Cap Roig Mini, la propuesta familiar del festival, que este año ha acogido el musical 'El Fil Invisible'.