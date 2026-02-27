El Cap Roig Festival (Girona) abrirá con Bryan Adams una edición con Amaia, Rick Astley y 31FAM

La directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, María Luisa Martínez; y el presidente de Grup Clipper's y director del festival, Juli Guiu, en la rueda de prensa este viernes. - EUROPA PRESS

GIRONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cap Roig Festival, que se celebrará del 3 de julio al 18 de agosto en Calella de Palafrugell (Girona), tendrá en su cartel a Amaia, 31FAM, Rick Astley, Miki Núñez, Mika y Rosario, abrirá con Bryan Adams y cerrará con Miguel Ríos y contará con el retorno de Café Quijano y Taburete.

En una rueda de prensa este viernes para presentar los detalles de la cita --organizada por CaixaBank y el Grupo Clipper's--, el presidente de Grupo Clipper's y director del festival, Juli Guiu, ha afirmado que en esta edición habrá 23 conciertos y destaca que es la edición con "más mujeres".

La directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, María Luisa Martínez, ha señalado que el Cap Roig Festival es un proyecto significativo para la entidad por su impacto en el territorio y ser "ejemplo de cómo la cultura puede generar oportunidades y contribuir a la dinamización de la economía local".

Entre los conciertos, destacan el de Amaia, el 17 de julio, que debutará en el festival para presentar 'Si abro los ojos no es real', su tercer álbum de estudio; el de Mika, el 8 de agosto, que presentará 'Hyperlove'; y el de 31FAM, que actuará "por primera vez" en el Cap Roig el 14 de agosto.

Otros espectáculos serán el de Rosario (11 de agosto) con 'Universo de ley'; Malú (13 de agosto) que repasará "grandes momentos" de su trayectoria de 25 años; Luz Casal (15 de agosto) con 'Me voy a permitir'; Ana Torroja (17 de agosto) con 'Se ha acabado el show'; y la clausura irá a cargo de Miguel Ríos con 'El último vals'.