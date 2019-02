Capella: "Añoramos a Rajoy que es un estadista frente a Pablo Casado"

Publicado 08/02/2019 10:36:47 CET

"No me cabe en la cabeza otra sentencia que no sea absolutoria"

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha lamentado este viernes que partidos como Cs y PP no quieran sentarse a una mesa a dialogar y a hacer política: "Vamos a añorar y ya añoramos a (Mariano) Rajoy, que es un estadista, frente a Pablo Casado que parece que se ha subido al monte".

En una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press, preguntada por la figura del relator, la consellera ha destacado: "Cualquier medio que tengamos para avanzar y para hablar y poner encima de la mesa de qué manera avanzamos y solucionamos las cuestiones que nos afectan en todos los ámbitos de la vida, a mí me parece bien".

"En política la base de avanzar es la capacidad que se tiene en buscar puntos de encuentro", ha considerado, apostando por explorar todos los espacios de diálogo posibles para afrontar el nudo gordiano de la política catalana.

"Lo que no es un espacio que resuelve es el espacio judicial, el espacio del código penal, el espacio de la represión", ha lamentado, y ha afirmado que la sociedad catalana quiere este espacio de diálogo y que los responsables políticos deben buscar espacios para avanzar pese a que algunos partidos estén obcecados en no dialogar, en sus palabras.

JUICIO

Capella no prevé que el juicio a los líderes soberanistas en el Tribunal Supremo acabe con "otra sentencia que no sea absolutoria" y ha advertido de que una sentencia condenatoria hará la crisis más profunda, en sus palabras.

La consellera ha reflexionado: "Yo siempre he dicho que desde mi visión de jurista y mi capacidad de entender el mundo a través de lo que significan las normas jurídicas no me cabe en la cabeza otra sentencia que no sea absolutoria".

"Yo no tengo dudas sobre qué debería hacer un tribunal", ha resaltado, y ha lamentado que quien ha puesto sobre la mesa dudas sobre la judicatura catalana ha sido un fiscal de la Audiencia Nacional.

Ha defendido "a ultranza" a los jueces de Catalunya que según ha destacado trabajan para resolver cuestiones que afectan a la ciudadanía catalana, y se ha mostrado sorprendida de que no los hayan defendido desde la cúpula del Poder Judicial.

Preguntada sobre si duda de la imparcialidad del tribunal que juzgará a los líderes del proceso soberanista, ha afirmado: "No voy a tener ninguna duda de que debemos tener un juicio justo".

Así, ha añadido: "Son ellos los que ponen en duda que existe imparcialidad, yo no soy quien lo ha puesto en duda. A mí no me habrán escuchado decir nada al respecto".

Capella ha lamentado que haya quien critique que las manifestaciones en Catalunya puedan entorpecer el ánimo del tribunal, pero que nadie cuestione que a dos días del inicio del procedimiento haya una manifestación en Madrid: "Entenderán que no soy yo la que intenta condicionar".