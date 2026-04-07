Capella (ERC) se abre a un traspaso de la prestación por desempleo pero "sin renunciar" al del IRPF

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, se ha mostrado favorable a un posible traspaso de la prestación por desempleo del Gobierno a la Generalitat, en el marco de las negociaciones con los socialistas sobre los Presupuestos catalanes, pero ha subrayado que están abiertos a este tipo de planteamientos "sin renunciar" al traspaso del IRPF que acordaron para la investidura de Salvador Illa.

"No estoy diciendo que se nieguen uno con otro. Estoy diciendo que todo es soberanías a alcanzar y que no renunciamos a ninguna. Algunas están más trabajadas y otras no", ha respondido al preguntársele en rueda de prensa este martes por si considera que el traspaso de la prestación por desempleo es igual o mejor que el del IRPF.

La portavoz republicana ha sostenido que ese traspaso requiere de haberlo trabajado antes: "Quién debe hacer propuestas es quien debe trabajar para que se hagan posibles", ha señalado en alusión a los socialistas, tras lo que ha añadido que están a la expectativa de lo que les puedan proponer en la negociación y si hay cosas alcanzables en el corto plazo y más tarde.

También ha apuntado que tanto en el acuerdo de investidura como fuera de él hay "unos cuantos" avances en soberanía que podrían ponerse sobre la mesa, tras lo que ha emplazado a los socialistas a proponerles alguno mejor que el del IRPF.

BAJAS LABORALES

Preguntada por si formarán parte de las negociaciones de las cuentas las medidas del Govern para condicionar la financiación de los centros de atención primaria y lo salarios de los profesionales a las duraciones de las incapacidades temporales, Capella ha respondido que confía en que el Govern "rectificará".

Ha sostenido que ERC no amenazará con no apoyar las cuentas si no se revierten estas medidas, como han anunciado que harán los Comuns, pero ha exigido al Govern que las modifiquen: "Si no rectifican ya diremos lo que tengamos que decir, pero creo que rectificarán, y en algún momento la consellera lo apuntaba. Esperamos que lo hagan", ha añadido Capella.

La portavoz republicana ha reivindicado el derecho a los trabajadores a estar enfermos y que se garantice su tiempo de recuperación, y ha calificado de "mala praxis" que se den altas médicas antes de tiempo.

REAPERTURA DE LA R4

También ha criticado que no haya habido la "oportuna información" por parte del Govern sobre la reapertura de la línea R4 de Rodalies, lo que asegura que ha provocado que los ciudadanos no se hayan enterado de la misma.

Además, ha reprochado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, vuelva a Catalunya con motivo de esta reapertura, pero no fuera "capaz de pisar Catalunya" el primer día de la crisis ferroviaria que se desencadenó tras el accidente mortal de Gelida (Barcelona).