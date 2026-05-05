Capella (ERC) afirma que buscaran "el mecanismo" para hacer realidad el Consorci d'Inversions

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha asegurado que buscarán "el mecanismo" para que el Consorci d'Inversions sea una realidad, aunque ha descartado avanzar fórmulas, después de que su proposición de ley para crearlo decayese la semana pasada en el Congreso, con el voto en contra de PP, Vox y Junts.

"Haremos lo que haya que hacer, por una vía o por la que haga falta", ha sostenido Capella en rueda de prensa este martes, tras lo que ha añadido que no cree que haya problema para constituir una sociedad mixta, ya que es algo que ya contemplaba el acuerdo de investidura con los socialistas.

La portavoz republicana ha criticado el 'no' de Junts: "No se entiende que aquellos que dicen defender Catalunya no crean necesario tener unas infraestructuras debidamente financiadas", y les ha acusado de votar en contra por no ser ellos quienes han impulsado la iniciativa.

Preguntada por la propuesta de Junts de hacer un frente común en el Congreso, Capella ha respondido que ERC siempre ha apoyado iniciativas que suponían mejoras del autogobierno sin preguntar la autoría de las mismas, y ha añadido: "Es muy bonito pedir que nos sumemos, cuando tú no haces nada para que la suma sea posible".

La portavoz republicana ha sostenido que "si quieren ser coherentes, si hay posibilidad de poder volver a sumar, estaría bien que dijesen que están de acuerdo", y ha insistido en que en el caso del Consorci d'Inversions deberían de ir todos a la una.

En cuanto a las negociaciones presupuestarias, Capella ha descartado poner calendarios para acordarlos, y ha asegurado que es "posible y probable" que haya cuentas aprobadas si hay acuerdos para reforzar la soberanía, el equilibrio territorial, la movilidad y el refuerzo de los servicios públicos.

EXPLICACIONES A PARLON

Capella ha calificado de "preocupantes" los últimos sucesos violentos en Catalunya, pero ha negado que haya una crisis de seguridad, y ha asegurado que le han pedido explicaciones a la consellera de Interior, Núria Parlon, sobre lo ocurrido.

Sobre si apoyarán la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, impulsada por el PP para explicar estos últimos episodios, Capella ha respondido que no son partidarios de "pedir cada dos por tres la comparecencia", y ha apostado por reclamar al Govern explicaciones sobre si funcionan los instrumentos que han puesto en marcha.

También ha defendido "intensificar" la presencia policial en determinados puntos de Catalunya, ya que considera que tiene un efecto disuasorio, y que los Mossos d'Esquadra asuman más competencias, tras lo que ha criticado el plan piloto para que haya agentes de los mossos en algunas escuelas e institutos catalanes.

COMISIÓN DEL ESTATUTO DEL DIPUTADO

Capella ha explicado que "en breve" saldrán las resoluciones de la Comisión del Estatuto del Diputado sobre los expedientes abiertos a raíz de episodios como el ocurrido en el último pleno en que el diputado de Vox Alberto Tarradas amenazó a la diputada republicana Najat Driouech.

"El Parlament debe ser contundente cuando se traspasan los límites de la libertad de expresión", ha sostenido Capella, que ha explicado que ERC está trabajando para que esto no pase, y ha avisado que cuando se traspasa ese límite se entra en el terreno de la tipificación penal.

Preguntada por si son partidarios desde ERC de la expulsión del pleno de diputados que incumplan el código de conducta, Capella ha respondido que el Parlament tiene herramientas que aún "no ha explorado" para llevar a cabo esta expulsión, a través de llamar al orden 3 veces a un diputado.

Sobre la finalización de la gratuidad de Rodalies, la portavoz republicana ha afirmado que el Govern deberá replanteas su posición o hacer "marcha atrás" si los trenes vuelven a no funcionar.