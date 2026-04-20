Capella (ERC) asegura que tienen "atados" los votos del PSOE para el Consorci d'Inversions

Archivo - La portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlament, Ester Capella, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Dalmau, en funciones de presidente, comp - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha asegurado que tienen "atados" los votos del PSOE para su proposición de ley de creación del Consorci d'Inversions del Estado en Catalunya, y ha instado a Junts a apoyar la iniciativa.

"Seguramente nos debería de acompañar más gente a aprobar este consorcio", ha afirmado Capella este lunes en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, en la que ha recordado que ERC apoyó a Junts cuando pedían la delegación de competencias de inmigración.

Ha pedido a los de Carles Puigdemont que no les hagan "sufrir hasta el último minuto" para saber si tendrán o no su apoyo, y ha añadido que, si Junts no vota a favor, habrá otros que lo verán con buenos ojos.

Capella ha defendido que el consorcio servirá para que se ejecuten las inversiones estatales en infraestructuras y se planifique desde Catalunya: "Nosotros sí que sabemos lo que le conviene a Catalunya, nosotros sabemos perfectamente qué infraestructuras le hacen falta".

TRASPASO DEL IRPF

La portavoz republicana se ha mostrado convencida de que habrá un acuerdo para que Catalunya recaude el 100% del IRFP: "Seguro que llegará y, si no llega de una forma rápida, llegará seguramente de una forma más lenta".

También ha avisado al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no cumplir los acuerdos con ERC supone encarecer "el precio de los acuerdos del futuro".

Preguntada por si un traspaso de la prestación por desempleo podría desbloquear la negociación presupuestaria con el Govern, Capella ha descartado posicionarse: "No le quiero decir, no quiero quemar cualquier posibilidad que pueda haber sobre la mesa", y ha afirmado que si los socialistas lo proponen, en ERC lo analizarán.