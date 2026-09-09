Capella (ERC) celebra la dimisión de Trapero tras algunas "actuaciones inadmisibles" de los Mossos

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha celebrado la dimisión del hasta ahora director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, tras algunas "actuaciones inadmisibles" del cuerpo como la infiltración en asambleas docentes o la respuesta a las manifestaciones propalestina.

"Era necesario que se apartara de la dirección general de la policía. La dimisión es consecuencia de una situación que hace tiempo que era insostenible", ha afirmado en una rueda de prensa en el Parlament este miércoles.

La portavoz ha subrayado que ERC ya había pedido explicaciones "que ni han estado ni se las espera" de algunas actuaciones policiales en las que ha afirmado que se aplicó represión contra los manifestantes, como por ejemplo durante la visita de Felipe VI a Montserrat el año pasado.

"Para nosotros son actuaciones inadmisibles en una policía democrática. Por tanto, era evidente, y así ERC lo había pedido, que era necesario un cambio, que era necesario que se cesara al director general de la policía, al señor Trapero", ha sostenido.

"NUEVA ETAPA" EN INTERIOR

ERC ha pedido la comparecencia en el Parlament de la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; del nuevo director general de los Mossos, Ferran López, y de la nueva comisaria jefa del cuerpo, Silvia Catà, para que informen de los cambios así como de "necesario cambio de rumbo que tendría que tomar el Departamento de Interior y el cuerpo de Mossos".

En este sentido, tras la dimisión de Trapero, Capella ha defendido que la Conselleria liderada por Núria Parlon debe "abrir una nueva etapa".

Preguntada por la posición de ERC respecto a la continuidad Parlon al frente de Interior, Capella ha dicho que su formación "se manifestará y pondrá sobre la mesa lo que cree que debe pasar respecto a la consellera y su equipo" en función de las explicaciones sobre los cambios en la Conselleria.

NUEVOS CARGOS

En cuanto a los nuevos cargos anunciados este miércoles, la portavoz republicana ha señalado que Ferran López "es un perfil con larga trayectoria y es evidente que con experiencia, formación" y reconocido, y ha celebrado el nombramiento de Silvia Catà como primera mujer que asume esta responsabilidad.

Y ha agregado que cuando ERC lideraba la Conselleria con Joan Ignasi Elena al frente "se hizo una puesta clara y determinante para feminizar" el cuerpo policial, por lo que ha afirmado que el nombramiento de Catà es una buena noticia y ha instado a seguir en esa línea.