Capella (ERC) cree que ningún partido que "quiera al país" puede rechazar el Consorci d'Inversions

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella - EUROPA PRESS

Afirma que respetan la presunción de inocencia del jefe de gabinete de Illa BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha afirmado que ningún grupo político que "quiera al país" puede rechazar la proposición de ley que llegará la semana que viene al Congreso de los Diputados para iniciar el trámite de la creación del Consorci d'Inversions pactado entre el Govern y ERC.

En rueda de prensa este martes desde la Cámara ha defendido que el consorcio debe ser el instrumento que resuelva la "anormalidad" que supone que el Estado no ejecute al 100% aquello que se presupuesta para Catalunya, según ella.

Así, ha dicho que este instrumento será "mucho más rápido" y eficaz y permitirá que el diseño de las infraestructuras, aunque sean titularidad del Estado, se haga desde Catalunya para que puedan responder a las necesidades del territorio.

"El Consorci es caminar también hacia la consecución de más corresponsabilidad. Que quiere decir, a la vez, ejercicio de competencias y ejercicio de autogobierno", ha añadido.

En este sentido, ha pedido que se apoye su tramitación en el Congreso: "Si les parece insuficiente, en el trámite de enmiendas podrán mejorar el texto y podrán incorporar todo aquello que crean que puede mejorar", ha dicho en referencia a los que rechazan la propuesta, entre ellos Junts.

JUNTS

Sobre la posición de Junts, cuyo portavoz, Josep Rius, argumentó este lunes que la disposición adicional tercera del Estatut ya regula esta cuestión, y explicó que la propuesta de Junts pasa por que el dinero no ejecutado se transfiera directamente a la Generalitat, Capella ha dicho que esta idea "no funciona, no se puede hacer".

Ha sostenido que el Govern no puede actuar directamente sobre las infraestructuras que son titularidad del Estado, aunque ha añadido que no renuncian a que la disposición adicional tercera vaya "directamente" a la Generalitat para renovar infraestructuras de titularidad catalana.

Preguntada por los contactos con el partido liderado por Carles Puigdemont acerca de esta medida ha afirmado que hablan permanentemente con todo el mundo: "Saliendo de una Junta de Portavoces también nos paramos a reflexionar sobre cuestiones en las que tendríamos que estar de acuerdo ya de entrada", ha ejemplificado.

EDUARD RIVAS

En referencia a la investigación judicial al jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Eduard Rivas, acerca de presuntas irregularidades cuando era alcalde de Esparreguera (Barcelona), ha apuntado que "estaría bien" que los juzgados actuaran en el tiempo que les toca para resolver más rápidamente esta cuestión y otras que afectan al conjunto de los ciudadanos.

Sobre Rivas ha asegurado que respetan la presunción de inocencia y se pronunciarán cuando haya resoluciones judiciales al respecto: "Cada organización política tiene su manera de funcionar, no hace falta que les diga que ERC lo hacemos de manera diferente", ha zanjado.