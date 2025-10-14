Capella (ERC) critica que Illa fuese a "rendir pleitesía" al Rey durante las inundaciones en Tarragona

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

Defiende "buscar las mejores fórmulas" para el 'Entendimiento de país' en el Parlament

BARCELONA, 14 Oct.

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, fuese a "rendir pleitesía" al Rey durante las inundaciones del domingo en Terres de l'Ebre (Tarragona), en referencia a la asistencia del presidente catalán a los actos de conmemoración del Día de la Hispanidad en Madrid.

"Esta pleitesía denota una falta de ambición en relación con Catalunya", ha afirmado Capella en rueda de prensa este martes en la Cámara catalana.

Ha afirmado que analizarán si funcionaron correctamente los sistemas de alertas durante este episodio de fuertes lluvias, al ser preguntada por si considera que han fallado.

AYUDAS AUTOMÁTICAS

Ha detallado que ERC propondrá mejoras en las actuaciones ante estos episodios y en los apoyos económicos a las personas afectadas, para que las ayudas sean automáticas y se incrementen, y ha defendido impulsar medidas para mitigar los efectos de este tipo de episodios meteorológicos.

También ha defendido "buscar las mejores fórmulas" en el Parlament para el 'Entendimiento de país', una propuesta de resolución de ERC que aprobó la Cámara catalana en el Debate de Política General (DPG) de la semana pasada.

"Para que este entendimiento de país pueda comenzar a transitar deben pasar más cosas", ha sostenido la portavoz republicana, que ha defendido la aplicación de la Ley de Amnistía para que todo el mundo esté en igualdad de condiciones, textualmente.

Preguntada por si ERC ha llegado a un acuerdo con el Gobierno central para salvar las centrales nucleares en Catalunya tras el cierre de la de Almaraz (Cáceres), Capella ha respondido que el grupo parlamentario de ERC en el Congreso es quien está trabajando este tema.