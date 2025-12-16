Capella (ERC) pide a Sánchez medidas "concretas y contundentes" contra corrupción y acoso sexual

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que adopte medidas "concretas y contundentes" contra la corrupción y los casos de acoso sexual que han surgido en el seno del PSOE, y ha añadido que no bastan las explicaciones o apelar a que es más rentable un Gobierno socialista que uno de la derecha o la extrema derecha.

"Se debe predicar con el ejemplo. Se necesitan medidas concretas más allá de excusarse o decir que no es tan grave", ha insistido Capella en rueda de prensa este martes, después de la comparecencia de Sánchez este lunes en que dijo que a los españoles les renta más este Gobierno que otro.

La portavoz republicana ha reiterado que "si hay financiación irregular o ilegal del PSOE, es evidente que ERC no dará apoyo al Gobierno", y ha vuelto a reclamar compromisos sólidos para acabar con este tipo de prácticas, tras lo que ha señalado que este será uno de los puntos que abordará el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en su reunión con Sánchez en enero.

"Para que esta legislatura tenga recorrido debe actuarse de forma contundente cada vez que pasan estas cuestiones o que se producen estos casos", y ha añadido que también tendrá recorrido si se cumple lo acordado con los republicanos en materia de financiación singular y de traspaso de Rodalies.

Con respecto a la petición de Junts de hacer un frente común en el Congreso para lograr cuestiones que beneficien a Catalunya, la portavoz de los republicanos ha respondido que les dan "la bienvenida a sumarse a la necesidad de hacer un frente común".

Ha añadido que cuantos más sean en ese frente más podrán "condicionar al Gobierno", tras lo que ha apuntado a financiación y Rodalies como los dos temas pendientes que están sobre la mesa.

REGULACIÓN DEL ALQUILER DE TEMPORADA

La portavoz republicana ha celebrado que el pleno de esta semana aprobará previsiblemente el proyecto de ley que incluye la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, que supondrá "un pasito más en la construcción del derecho fundamental a la vivienda", y ha destacado que se evitará así la especulación que se estaba produciendo por esa vía.

Ha recordado que esta normativa se intentó aprobar por parte del Govern de Pere Aragonès, pero no se logró porque Junts votó en contra y el PSC se abstuvo: "Los acuerdos de investidura han hecho que el PSC se haya tenido que mover. Se ha movido en relación a la vivienda y se ha movido un paso grande".

Fuentes republicanas han explicado una nueva definición por la que todo tipo de alquiler está sujeto a la Ley de arrendamiento urbano (Lau) excepto la considerada de uso recreativo, turístico, mientras que los de temporada estarán sujetos a la Lau y deberán acreditarse las razones profesionales, laborales, de estudios, de atención o asistencia médica y vacacionales.

En cuanto al alquiler de habitaciones, la nueva norma establecerá que el máximo rendimiento económico que se pueda obtener de la vivienda completa será el establecido por el tope del alquiler de la zona tensionada en la que se encuentre el inmueble.

COMISIÓN DE SUPERVISIÓN

El proyecto de ley también incluye la creación de una comisión de supervisión, que controlará los portales inmobiliarios y el régimen sancionador asociado a la nueva regulación.

Han recordado que esta regulación de los alquileres de temporada y habitaciones formaba parte de los acuerdos de los republicanos para la investidura de Salvador Illa, y que el siguiente paso será tener una ley de arrendamientos urbanos "propia de Catalunya", que incorpore las regulaciones parciales en materia de vivienda que se han ido haciendo.

Por otro lado, Capella también ha celebrado que el Govern vaya a prorrogar las bonificaciones en las tarifas del transporte público para 2026: "Las presiones surten efecto", y ha reclamado una financiación sólida del transporte público para no tener que presionar año tras año.