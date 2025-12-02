Capella (ERC) reclama a Sánchez que cumpla lo pactado y le avisa: "Los créditos se acaban"

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla con los pactos que firmó para su investidura, y le ha avisado: "Los créditos se acaban", al ser preguntada por cómo interpreta los anuncios que ha hecho Sánchez para cumplir algunos de los acuerdos a los que llegó con Junts.

"Más allá de las buenas palabras, estaría bien que se cumpliese con las obligaciones concretas, y eso interpela directamente al presidente del Gobierno, que cumpla", ha reclamado Capella en rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, tras lo que ha añadido que en ERC celebrarán cualquier avance en cuanto a cumplimientos que beneficie a Catalunya, en alusión a acuerdos con Junts.

Preguntada por cómo interpreta que Sánchez no haya anunciado nada sobre la financiación singular, la portavoz republicana ha respondido que "ERC es muy paciente" porque quieren lograr el objetivo de una financiación justa y singular para Catalunya, y ha subrayado que los republicanos son pacientes y persistentes con esta cuestión.

"Cuanto más incumplen, mas se eleva el precio de las cosas. Si cumpliesen a la primera quizás nadie pondría tantas líneas a todo", ha reprochado Capella, que ha reconocido que lograr la recaudación del IRPF desde Catalunya tiene sus complejidades e implica modificar leyes estatales.

Ha sostenido que tienen una prisa relativa en que se avance en financiación y que siguen trabajando en ello, y ha remarcado que ERC procura que, cuando rompe negociaciones, "es porque ya no hay nada que hacer".

PESTE PORCINA

La portavoz de los republicanos ha pedido al Govern que "continúe poniéndose las pilas" con la gestión de la crisis de la peste porcina africana (PPA), y ha destacado que si han funcionado las medidas impulsadas por el Govern es porque había un protocolo trabajado previamente por el Ejecutivo de Pere Aragonès.

Ha reclamado estar "a pie de emergencia, desde el presidente hasta el último conseller" para atender esta crisis, y ha detallado que no han presentado solicitud de comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, porque él ya se ha comprometido a hacerlo.

Sí que ha explicado que han registrado la petición de comparecencia de la consellera de Interior, Núria Parlon, para explicar por qué solicitó la intervención de la UME ante esta crisis, y si Catalunya no tiene medios propios suficientes para acordonar zonas: "La aparición del ejército no se produjo ni en época de Covid", ha remarcado.

Considera que quien debería estar presente es Illa, que se encuentra de viaje oficial en México, y también ha concretado que han pedido comparecer, junto con otros grupos parlamentarios, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, para explicar las medidas que ha tomado el Govern.

Capella ha reclamado al Govern que se comprometa a mantener la bonificación del 50% de las tarifas del transporte público, y ha defendido que ERC se lo reclamará mediante una interpelación en el pleno de esta semana.