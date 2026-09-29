Capella (ERC) tacha de "aburrido" el discurso de Illa en el DPG y le acusa de falta de ambición

La portavoz de ERC en el Parlament, Esther Capella, en rueda de prensa. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Esther Capella, ha calificado de "aburrido" el discurso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Debate de Política General en el pleno del Parlament, y le ha acusado de falta de ambición.

En rueda de prensa este martes tras la intervención de Illa en el pleno, Capella ha asegurado que "la gestión es una obligación de cualquier gobierno, pero por sí sola no es un proyecto de país", tras lo que ha señalado que no sabe qué proyecto para Catalunya tiene Illa después de escucharle.

Sobre el anuncio para impulsar la compra compartida de vivienda entre particulares y la Generalitat para personas mayores de 40 años, la portavoz republicana ha afirmado que, "más allá de si es una medida acertada o no, es evidente que 100 millones de euros ahora mismo sería una gota en un océano".

También ha replicado a Illa que el proyecto independentista "no rompe ni ha roto nada", y ha sostenido que muchos de los éxitos en infraestructuras que ha enumerado el presidente son obra de los gobiernos que le han precedido.

Capella ha celebrado que Illa haya defendido el nuevo modelo de financiación y la lengua catalana, ya que considera que son dos de los pilares del acuerdo de investidura con ERC: "Desde ERC marcamos la agenda del Govern y ponemos en la agenda lo que al país le conviene".

Preguntada por si ERC prevé transaccionar alguna propuesta de resolución con los socialistas, la portavoz republicana ha respondido que una vez sean públicas las propuestas verán si hay margen y "grado de capacidad" para mover a los socialistas hacia las prioridades de ERC.