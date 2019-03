Capella ve un "relato novelado" y constata que Fiscalía no preguntó por la violencia

Publicado 28/02/2019 17:02:18 CET

Pide trabajar para hacer "inevitable" un referéndum sobre la independencia

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha considerado que la acusación contra los líderes soberanistas en el Tribunal Supremo es "un relato novelado que no se sustenta con hechos reales" y ha resaltado que la Fiscalía no ha preguntado a los acusados por hechos concretos violentos que sustenten la presunta rebelión.

En una conferencia de Sobirania i Justícia, Capella ha considerado que "nada de lo que ha pasado en este país es constitutivo de los delitos que les están imputando", y ha reclamado que se apliquen los principios del derecho penal en un estado democrático.

En un acto en el que estaba presente la esposa del diputado de JxCat Jordi Sànchez, acusado en el Tribunal Supremo, Susana Barreda, Capella ha reiterado que no espera otra sentencia que no sea la absolución, y ha lamentado que el Estado haya elaborado una estrategia de "tergiversación".

Ha valorado que la tesis de la Fiscalía en el juicio por el proceso soberanista va a la línea de flotación del derecho a la disidencia y del derecho a manifestarse, y ha asegurado que "el juicio es la culminación de todo un proceso de represión".

Así, ha citado que se han "confundido los poderes del Estado", se ha tergiversado las normas jurídicas y se ha vulnerado el derecho a defensa y el derecho a la libertad con prisiones preventivas excesivas, en sus palabras.

REFERÉNDUM

La consellera ha apostado por que los partidos independentistas vayan a todas las contiendas electorales a ganar, con unidad estratégica pero desde la diversidad, y a lograr hacer "inevitable" el referéndum sobre la independencia de Catalunya.

Ha apostado por hacer que la suma de partidos independentistas sea suficientemente fuerte para condicionar las políticas del Estado, y ha recordado que fue Catalunya la que "tumbó" al Gobierno de Mariano Rajoy.

"Nosotros no nos tenemos que levantar de la mesa de diálogo", ha defendido, y provocar que al otro lado de la mesa haya alguien sentado porque, si no, no se solucionará, ha vaticinado.

Preguntada por la unidad dentro de las fuerzas independentistas, ha apostado por afrontar los retos electorales desde la diversidad del país, pero con "objetivos comunes, como hacer efectiva de la república".

Ha considerado que la crisis catalana "solo se puede solucionar votando", y ha apostado por no dejar ningún espacio vacío, en sus palabras.

Ha pedido conjugar las instituciones, las movilizaciones en la calle y afrontar la represión, y en otro momento también ha defendido como mantener un diálogo permanente con el Estado y las instituciones europeas e internacionales.