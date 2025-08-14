Caprabo abre un nuevo supermercado en Capellades (Barcelona)

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha abierto un supermercado en Capellades (Barcelona), ubicado en el Passatge de la Immaculada Concepció, la segunda apertura de la compañía en esta localidad en menos de un año, tras abrir en septiembre del pasado año su tienda en la calle Call.

El nuevo supermercado tiene una superficie de 299 m2, ha supuesto la creación de cinco puestos de trabajo y cuenta con un horario de atención al público que va de lunes a domingo de 8 a 23 horas, informa la cadena de supermercados en un comunicado este jueves.

Caprabo ha acelerado su plan de expansión con la apertura de una decena de supermercados en el primer semestre del ejercicio, incorporando unos 4.000 m2 de superficie comercial y creando 76 puestos de trabajo.