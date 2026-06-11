Caprabo abre un supermercado en Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Tienda de Caprabo - CAPRABO

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha abierto este jueves un supermercado en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) situado en el número 19 de la calle Jordi Rubio i Balaguer y con un horario de 9 a 22 horas de lunes a domingo, informa este jueves en un comunicado.

El nuevo establecimiento es una franquicia, tiene una superficie comercial de 299 m2, ha supuesto la creación de 6 puestos de trabajo y dispone de una amplia oferta de productos de marca propia y marca de fabricante.

Además, cuenta con servicio de reparto a domicilio e incluye los servicios habituales de Caprabo, como la personalización de la oferta y la capacidad de ahorro a través del Programa de Fidelización con la Tarjeta Club Caprabo.