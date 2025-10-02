Caprabo apoya a la Fundación Josep Carreras en un programa para personas con leucemia

Archivo - Caprabo apoya a la Fundación Josep Carreras en su programa para personas con leucemia. - DAVID AIROB - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los supermercados de Caprabo han puesto en marcha, durante el mes de octubre, la recogida de micro donativos a través de su iniciativa céntimos solidarios, para dar apoyo a la Fundación Josep Carreras en el desarrollo de su programa 'Un hogar lejos de casa', informa la compañía en un comunicado este jueves.

La iniciativa facilita alojamiento gratuito para pacientes y familiares en riesgo de exclusión social que deban trasladarse a Barcelona, lejos de su domicilio habitual, para recibir un tratamiento prolongado contra la leucemia u otras hemopatías malignas, con el consiguiente aumento de gastos.

Los alojamientos, situados cerca de los hospitales públicos en los que se realizan los tratamientos, permiten a los pacientes disponer de un espacio más íntimo de recuperación y bienestar, contar con un acompañamiento continuado de familiares y sanitarios, y acortar la distancia de atención en caso de urgencia.

En España, se diagnostican cada año más de 6.000 casos de leucemia, 10.000 de linfoma, 3.000 de mieloma y otros 3.000 de síndromes mielodisplásicos, y muchos de ellos necesitan tratamientos complejos que les obligan a desplazarse temporalmente cerca de hospitales especializados, según la Fundación Josep Carreras.

A través de la iniciativa céntimos solidarios, los clientes de Caprabo pueden realizar micro donativos "de manera voluntaria y confidencial" en el momento del pago de su compra con tarjeta o móvil, y también de manera online a través del portal web https://caprabo.worldcoo.com/.