Caprabo evita el desperdicio de 1.100 toneladas de alimentos hasta junio

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha asegurado que ha evitado el desperdicio de más de 1.100 toneladas de alimentos durante el primer semestre del año, en un comunicado este martes.

Lo ha dicho en el marco de la VIII Semana Contra el Desperdicio Alimentario para poner en valor el trabajo que desarrolla para reducir el desperdicio de alimentos, sensibilizar sobre la importancia de aprovechar la comida y trabajar para evitar el impacto medioambiental de su actividad.

La cadena ha explicado que cuenta con distintas iniciativas como la comercialización con descuentos de alimentos con fecha de consumo preferente cercana, con etiquetas de 'consumo rápido' y aplicando descuentos de hasta el 30% o a través de la aplicación de la iniciativa To Good To Go.

También dona productos no aptos para la venta, pero sí para el consumo, impulsa la logística inversa de subproductos orgánicos o realiza el compostaje de los biorresiduos generados en sus instalaciones o del café recuperado del reciclaje de cápsulas de café en sus tiendas.

Además, en el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, Caprabo y Cruz Roja realizan una iniciativa en la que voluntarios informan sobre la importancia de evitar el desperdicio alimentario.