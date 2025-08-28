Caprabo recogerá hasta octubre micro donativos para fomentar el "envejecimiento digno"

Archivo - Targeta de Caprabo - DAVID AIROB - CAPRABO - Archivo

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los supermercados de Caprabo han puesto en marcha hasta el próximo 1 de octubre una recogida de micro donativos para la Fundación Avismón, que impulsa el "envejecimiento digno", según han informado este jueves en un comunicado conjunto.

En concreto, los fondos se destinarán al desarrollo del proyecto 'Somos mayores, somos barrio', dirigido a personas mayores en situación de vulnerabilidad.

El objetivo es promover el bienestar de los mayores mediante actividades comunitarias gratuitas para fomentar el envejecimiento digno, la integración social y la participación ciudadana.