Caprabo se suma a la campaña 'Mars Per Sempre' para promover la pesca sostenible

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Caprabo se ha sumado a la 6 Setmana 'Mars Per Sempre', impulsada por Marine Stewardship Council (MSC), para promover la pesca sostenible e impulsar el consumo de pescado responsable, ha informado en un comunicado este lunes.

La iniciativa, que se celebra del 2 al 8 de marzo bajo el lema 'Mar sa, vida sana', invita a reflexionar sobre el impacto de las decisiones de compra en la salud y sostenibilidad de los mares, así como promover la conservación de los océanos.

Con este objetivo, la compañía llevará a cabo varias acciones de sensibilización, como talleres de cocina en el espacio Xef Caprabo de L'Illa Diagonal, promociones especiales en tiendas y en Capraboacasa, y un sorteo de entradas para reivindicar el consumo responsable.

Caprabo ha enmarcado la participación en la campaña en su estrategia de sostenibilidad, por la que prioriza acuerdos con proveedores certificados y e impulsa iniciativas que favorezcan prácticas pesqueras respetuosas con el entorno marino.

La empresa cuenta desde el año pasado con la certificación de cadena de custodia de MSC para la comercialización de pescado a granel y durante el último ejercicio ha superado las 99 toneladas de pescado fresco con sello azul, además de vender 5 toneladas de congelado y 18 toneladas de conservas certificadas, según sus propios datos.