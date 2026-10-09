Caprabo y Vall d'Hebron impulsan la investigación de tumores cerebrales infantiles

Tarjeta de Caprabo - CAPRABO

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caprabo y el Vall d'Hebron Instituto de Investigación impulsarán la investigación de tumores cerebrales infantiles gracias a una campaña de recogida de microdonativos entre los clientes de la cadena de supermercados, informan en un comunicado conjunto este viernes.

Se llevará a cabo a través de la iniciativa Céntimos Solidarios de Caprabo, que permite hacer el donativo en el momento de la compra, de forma voluntaria y confidencial, o a través de Internet.

Las donaciones irán destinadas a apoyar al instituto de investigación del hospital en su proyecto de biopsia líquida para tumores cerebrales en niños, y que busca mejorar el diagnóstico, seguimiento y abordaje de este tipo de tumores.

Esta técnica permite analizar muestras de sangre y líquido cefalorraquídeo para identificar biomarcadores de los tumores cerebrales infantiles, con el objetivo de mejorar la detección precoz de posibles recaídas y ajustar antes el tratamiento.

Hasta 30 pacientes pediátricos del Hospital Vall d'Hebron podrán participar en este proyecto de investigación, a través de la recogida y análisis de muestras.