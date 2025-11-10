Carbonell (Puerto de Barcelona) duda que eliminar los cruceros se note en la cifra de turistas

Archivo - El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha afirmado este lunes que duda que una supuesta eliminación completa de los cruceros y de la llegada de cruceristas se notara "demasiado" en determinados barrios de la ciudad, ya que, según él, estos solo suponen el 5% del total de turistas que llegan a la ciudad.

Así lo ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, donde ha señalado la cifra de cruceristas no se reducirá "de forma inmediata" pese al acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad de reducir de 7 a 5 las terminales para cruceros.

Preguntado por las obras de los accesos al Puerto de Barcelona, que se harán entre 2027 y 2032, ha afirmado que se está cumpliendo con los plazos y que confía en que los trabajos puedan empezar según el calendario previsto.

MAYOR CONECTIVIDAD Y CRUCERISTAS

Ha apuntado que este septiembre han aumentado un 7% la cifra de cruceristas en la capital catalana respecto a septiembre de 2024, una cifra que vincula a la mayor conectividad del aeropuerto de Barcelona.

"La conectividad del aeropuerto de Barcelona con Estados Unidos es clave, los cruceros son claves para esa conectividad. Barcelona está conectada, yo creo, en 8 o 9 ciudades de forma prácticamente diaria, ciudades distintas de Estados Unidos. Esto es gracias a los cruceros. Es una de las externalidades positivas que tienen los cruceros", ha dicho.

Sobre los aranceles de los Estados Unidos a las exportaciones del enclave, ha afirmado que estos tienen incidencia pero que los contenedores con destino al país norteamericano se han incrementado un 2% respecto al 2024, y ha remarcado que China es el país "más importante" en cuanto a importaciones e exportaciones para el Puerto.