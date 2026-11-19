Participantes de la mesa redonda en la jornada 'Barcelona, ciutat portuària'. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha pedido ampliar la AP-7 para impulsar la competitividad de las empresas, y ha defendido que no puede dar "miedo" hablar de una ampliación de la red viaria.

"No nos tiene que dar miedo hablar de una ampliación de la red viaria. Todos sabemos que es mucho más sostenible el ferrocarril pero no podemos olvidar que la AP-7 afecta a la competitividad de las empresas", ha dicho durante la jornada 'Barcelona, ciutat portuària' que se ha celebrado este jueves en Barcelona, durante un debate junto al ceo de Hutchison Ports Best, Guillermo Belcastro, el ceo de Elian, Andreu Martín, y el economista Miquel Puig.

Carbonell ha explicado que los camiones concentran más del 80% del tráfico del Puerto de Barcelona, mientras que el objetivo de la infraestructura es que el ferrocarril suponga un 16%, y ha recordado que estos vehículos se mueven por la AP-7, que es donde están las industrias, las empresas y los almacenes.

Ha situado la AP-7 como el reto más importante de la cadena de valor y aunque ha afirmado que dentro de la red ferroviaria ha habido una absorción de recursos hacia la alta velocidad, ha reivindicado que la situación de la carretera catalana es "mucho más crítica" que la del ferrocarril.

Respecto al objetivo oficial fijado por el Ministerio de Transportes de alcanzar una cuota de transporte ferroviario de mercancías del 10% para 2030, Carbonell ha opinado que no se alcanzará.

COMERCIO MUNDIAL

Preguntado por un posible impacto negativo de la geopolítica en el tráfico del puerto, Carbonell ha explicado que siempre ha afectado, pero que este impacto no se traducirá en una reducción del tráfico, sino en costes más elevados.

En la misma línea, Puig ha defendido que el proceso de reindustrialización europeo puede reducir el flujo de algunos productos como los fármacos procedentes de India, pero que el comercio mundial seguirá en aumento, por lo que los puertos seguirán jugando un "papel fundamental".

HUTCHINSON Y ELIAN

Belcastro ha explicado que "lidiar con los shocks en la demanda" forma parte del día a día de la compañía, ante lo que ha reivindicado la necesidad de actuar con más flexibilidad y resiliencia para poder afrontar picos altos de demanda repentinos.

Ha añadido que la gran disrupción del sector llegó cuando los barcos pasaron de una capacidad de 12.000 a 24.000 TEUs: "Y no hay punto intermedio, o juegas en la Champions o en cuarta regional", ha ejemplificado.

Martín, por su parte, ha defendido la importancia estratégica del sector de la alimentación y ha apuntado a la vulnerabilidad europea, que ha recordado que importa el 94% de la soja que se consume en el continente, y ha asegurado que el futuro lo liderará quien tenga excedentes de energía y de alimentos.