Carles Puigdemont (JxCat) pide no fallar para que la UE escuche a "la Catalunya del 1-O"

Publicado 13/05/2019 21:55:19 CET

Torra recuerda que este martes es el primer aniversario de su investidura

GRANOLLERS (BARCELONA), 13 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de JxCat a las europeas, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha dicho este lunes que no pueden fallar en estos comicios porque, si logran entrar en las instituciones europeas, tendrán que escucharles: "La Catalunya del 1-O llama a la puerta de Europa".

"Si la Catalunya del 1-O de 2017 logra tres escaños en el Parlamento Europeo, a los cuales el Estado no quería que ni se presentaran, nos haremos escuchar. Y la Europa que ha girado la mirada para no pasar vergüenza no tendrá más remedio que mirarnos a la cara", ha exclamado en un mitin en Granollers ante 500 personas.

Según Puigdemont, estas elecciones son "la única posibilidad" que tienen para alzar su voz, por lo que ve necesario dar un paso adelante y entrar con fuerza en el Parlamento Europeo.

A su juicio, Catalunya mostró su mejor cara el 1-O de 2017, frente a un Estado que "expresó la peor cara de Europa, con policías que agredieron a ciudadanos pacíficos".

"¿Dónde nos gustaría reconocernos? ¿En las porras de la policía o en los ciudadanos que custodiaban las urnas e hicieron posible que votáramos? Europa se reconoce más en esa Catalunya que en la del Estado", ha concluido.

QUIM TORRA

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamado que el 26 de mayo los catalanes dejen mudos a todos los que quieran apartar a Puigdemont: "Igual que dejamos muda a Inés Arrimadas, dejemos mudos a todos los que nos quieren con miedo y que nos amenazas de todas las manera posibles".

"Llevemos los exiliados al Parlament europeo", ha pedido Torra, que ha defendido que JxCat representa el espacio central de catalanes que están a favor del derecho a la autodeterminación y que no reconocen la institución monárquica como una institución propia.

También ha recordado que este martes se cumple el primer aniversario de su investidura como presidente de la Generalitat después de que Puigdemont le pidiera asumir esta responsabilidad, tras lamentar que "un juez no permitiera que Jordi Sànchez y Jordi Turull" ocuparan el cargo.

Para Torra, es un honor representar a Catalunya, y ha añadido: "Así como asumí esta responsabilidad, asumo ahora la responsabilidad con más determinación y fuerza que nunca de tirar este país hacia la independencia y la república".

RECONOCIMIENTO A ARTUR MAS

Puigdemont también ha aprovechado para felicitar a Torra, asegurando que le pidió lo mismo que hizo el expresidente de la Generalitat Artur Mas con él, ya que "el país, a veces, necesita que se hagan gestos, se tomen decisiones que no estaban previstas en la vida".

Según Puigdemont, Mas puso Catalunya por delante del partido y la persona, y considera que a veces no se le ha agradecido lo suficiente, y ha añadido que a él le tocó hacer lo mismo "en una situación peor al haber sido víctima, con otros, de la garra de la represión del Estado que bloqueó el nombramiento de Sànchez y Turull".

GONZALO BOYE

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que el expresidente y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí representan la "resistencia del 1-O", y ha añadido que ahora toca que los catalanes les cuiden y les protejan votando por ellos en las europeas.

"No basta con ganar en los juzgados, hay que ganar en las urnas. Están en el exilio por coherencia, porque no se dejan intimidar y para seguir combatiendo lo que todos ustedes votaron", ha exclamado.