Carlos Alsina, 'Yakarta', Rosalía, 'A vivir que son dos días' y Ràdio 4, Premios Ondas 2026

Archivo - El periodista Carlos Alsina durante el encuentro con los galardonados de los Premios Ondas, en el Palacete Albéniz, a 14 de noviembre de 2024 - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista Carlos Alsina, los programas 'A vivir que son dos días' y 'Que no surti d'aquí' de Catalunya Ràdio, el disco 'Lux' de Rosalía, el músico Leiva, los 50 años de Ràdio 4, la serie 'Yakarta' han sido algunos de los ganadores de los 73 Premios Ondas, que entrega Ràdio Barcelona de la Cadena Ser, ha anunciado este martes el jurado.

Los Premios Ondas habían batido su "récord histórico" con 1.065 candidaturas, con una amplia representación internacional con inscripciones de 26 países de Europa, América y Asia.

Esta edición de los Ondas, que estrena la categoría de Podcast, ha tenido una gran acogida en esta nueva modalidad, así como el habitual protagonismo de las categorías Nacional de Radio y Nacional de Televisión.

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