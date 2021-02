Carrizosa defiende que Cs es útil en el Parlament y que no dejará "pasar ni una" a Borràs

Arrimadas afirma que Cs es el partido que no se ha "vendido jamás"

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El candidato de Cs a presidir la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha defendido que Cs ha sido útil en el Parlament con sus 36 diputados, porque no han "dejado pasar ni una a Puigdemont ni a Torra", y que tras el 14F tampoco se lo permitirán a la candidata de Junts, Laura Borràs.

"Se le coge gusto al plantarle cara al nacionalismo", ha dicho Carrizosa en un acto telemático este sábado en Barcelona, en que ha destacado que Cs nació en 2006 para luchar por la libertad y representar a los catalanes que no tienen voz, frente a un independentismo que, a su juicio, pisotea las leyes e ignora a una mayoría de catalanes.

"Nacimos frente a la hostilidad de todos los medios; concretamente, de los medios catalanistas. Nos querían capiculados en el nacionalismo, que nadie desentonase, y nosotros fuimos los primeros en alzar la voz", ha remarcado.

Carrizosa espera que "el constitucionalismo sepa dar la vuelta" en el 14F y confía en tener suficientes votos para que el PSC acabe pactando con ellos y evitar así un tripartito como el de 2006.

"El cambio está en ganarles. Somos más los catalanes que estamos hartos del 'procés'. Al PSC podemos llevarlo de la oreja a pactar, pero es importantísima la movilización", ha recalcado.

TRIPARTITO DE 2006

"En 2006 teníamos al PSC negociando con ERC el Estatut y le dio tres consellerias estratégicas: la de Cultura, la de Comunicación y la de Educación, las tres consellerias para crear hegemonía nacionalista", ha criticado.

Sobre el PP, ha reprochado que en 2006 intentaban no alborotar mucho --en sus palabras-- para no perder escaños en el Parlament: "Como buenos conservadores, ¿qué querían?: 'Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, yo quiero mi poltronita y que nadie me estorbe mucho".

INÉS ARRIMADAS

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha llamado a la movilización del electorado constitucionalista porque Cs es "el centro político de valores de la ciudadanía, de la regeneración, del consenso y el único partido limpio y claro contra el nacionalismo".

"El único partido que no nos hemos vendido jamás somos Cs. Es el único voto seguro y fiable de este 14 de febrero", ha insistido.

Arrimadas ha recordado la manifestación de Barcelona del 7 de octubre de 2017 contra el independentismo, en la que participaron más de un millón de personas, ha destacado, porque para ella "demostró al mundo que no era verdad que Cataluña era de los nacionalistas", y considera que el siguiente paso es gobernar la Generalitat.