Carlos Cuerpo, sobre el PP: "Voy a seguir tendiendo la mano, intentando llegar a acuerdos"

Archivo - El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, interviene durante una sesión de control en el Senado, a 8 de abril de 2025, en Madrid (España) - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El recién nombrado vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa ha afirmado al ser preguntado por sus relaciones con otros grupos políticos, especialmente con el Partido Popular (PP) que, por su parte, va a seguir "tendiendo la mano, intentando llegar a acuerdos".

Lo ha manifestado en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' y recogida por Europa Press este domingo, en la que ha señalado que ya lo hizo en la negociación del real decreto para reducir el impacto de los aranceles, aunque no funcionó, pues el PP abandonó la negociación y que aunque tampoco ha apoyado las medidas contra el impacto de la guerra de Irán, desde el Gobierno no van a cejar en su empeño de intentar incluirles en la negociación.

Precisamente sobre la abstención del PP en el paquete de ayudas urgentes ante el impacto de la guerra en Oriente Próximo, con bajada de impuestos de la luz y los combustibles y ayudas a los sectores más afectados, Cuerpo ha señalado que decían estar contentos con las medidas y que creían que tendrían un impacto positivo: "Yo creo que eso debería de traducirse directamente en un voto positivo. Si se han abstenido, pues ellos tendrán que decir las razones".

Sobre estas ayudas, ha dicho que se irán ajustando de manera flexible según el desarrollo de la guerra: "Hemos tenido en cuenta que tiene que estar ajustado a los impactos que estamos viendo, yendo allí donde más se necesita, a los sectores más afectados, y teniendo además una visión de medio y largo plazo de dinamismo, de flexibilidad para seguir respondiendo más adelante si es que este conflicto sigue generando impactos negativos, dependiendo de su evolución".

Acerca de cómo va a controlar el Gobierno que las rebajas fiscales aprobadas se trasladen al producto final ha dicho que se está controlando día a día gracias a un seguimiento reforzado y pormenorizado, que permite ver cómo evolucionan los precios: "Lo que vemos es que esa bajada de impuestos ya se ha trasladado, cinco días después del inicio de las medidas, en un 90% a menores precios para los ciudadanos".

Sobre si existe un riesgo de desabastecimiento de carburante en España, el ministro ha dicho que debido al incremento de las reservas de gas, las subterráneas están al doble de la Unión Europea, por lo que España cuenta con una situación de mayor protección: "Estamos más preparados de lo que estábamos antes".

PRÓRROGA DE ALQUILERES

Acerca de la posibilidad de que se apruebe en el Consejo de Ministros el decreto de prórroga de alquileres, Cuerpo ha reconocido que "ahora mismo no hay una mayoría" para convalidarlo, aunque desde el Gobierno trabajarán para conseguir que salga adelante.

En este sentido, ha señalado que se trata de una "medida de alivio" sobre la incertidumbre económica de las familias a las que les toca renovar el contrato.

Sobre su relación con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que tienen "unas relaciones absolutamente normalizadas" e incluso excelentes tanto con ella como con el resto de ministros de los socios de Gobierno, aunque esto no quiere decir que tengan que hablar, negociar y llegar a entendimientos sobre medidas y sobre cómo quieren llevar adelante objetivos comunes.

INDRA

Preguntado por la situación de Indra, Cuerpo ha señalado que espera que no sólo esta empresa, sino el resto del sector de defensa siga creciendo, y ha recordado el plan que presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de más de 10.000 millones de inversión.

Cuerpo ha insistido en que el 80% de la inversión se quedará en empresas españolas y hasta el 90% en empresas europeas, lo que determinará un crecimiento del sector a medio o largo plazo.

MODERACIÓN

Sobre si seguirá manteniendo un tono moderado, Cuerpo ha dicho que no puede evitarlo porque él es así pero, además, es lo que le ha encomendado el presidente, que siga siendo como es, "en este camino, con esta mano tendida al diálogo y con una aproximación de moderación, que es la que he tenido hasta ahora".

A su parecer, lo importante es dialogar, tender la mano y llegar a acuerdos, porque a través de esos acuerdos es como se consigue que las medidas se implementen y que perduren en el tiempo, lo que se ve traducido en beneficios a largo plazo, conquistas sociales y avanzar hacia la modernización de la economía.