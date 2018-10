Carlos Fuentes revisa la novela latinoamericana 40 años después de analizar el 'boom'

Actualizado 02/09/2011 15:28:42 CET

También publica el libro 'Carolina Grau', su regreso a la narrativa breve

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor mexicano Carlos Fuentes publica en España 'La gran novela latinoamericana' (Alfaguara), un ensayo muy personal sobre la literatura del continente que ve la luz 42 años después de 'La nueva novela latinoamericana', donde analizaba principalmente la importancia del llamado 'boom' de los años 50.

Este nuevo volumen recorre toda la evolución de la novela hispanoamericana, desde la época colonial hasta la actualidad y va desde el cronista de la conquista del Imperio Azteca, Bernal Díaz del Castillo, que escribió 'Verdadera historia de la conquista de Nueva España', hasta los autores de hoy que Fuentes augura que serán importantes en el futuro.

El escritor ha presentado su nuevo trabajo este viernes en la Casa América de Barcelona, y se ha apresurado a matizar que el libro no tiene voluntad de sentar cátedra, no es ni una enciclopedia ni un índice alfabético, sino una elección muy personal de escritores y obras que incluye "prejuicios, amores, desamores, ausencias flagrantes y presencias flagrantes también".

Consciente de que algunas lagunas levantarán polémicas, Fuentes no tiene reparos en calificar de "mediocre" la literatura que se hizo en Latinoamérica durante el siglo XIX y principios del XX, y solo salva de la quema al brasileño José María Machado de Assis, porque fue de los pocos, ha asegurado, que asumió como propia la ascendencia de Miguel de Cervantes.

Entre el largo repertorio de autores de Hispanoamérica, Fuentes ha querido destacar también a dos autores 'que considera claves: la brasileña Nélida Piñón y el español Juan Goytisolo, presente porque su relación con el mundo árabe y el Mediterráneo es básica para entender la cultura latina y porque "nadie ha traducido literatura mejor que él", según el mexicano.

LA VIDA MÁGICA DE CAROLINA GRAU

Junto con este ensayo erudito y personal, Fuentes regresa a la narrativa breve con 'Carolina Grau' (Alfaguara), un compendio de ocho cuentos que transitan entre lo real y lo fantástico --hay algún parecido con el relato 'Aura' (1962)-- y que están guiados por la continua presencia de la mujer que da nombre al libro y que en cada cuento adopta un personaje diferente.

"Carolina Grau es todas las mujeres. Ella me permite recordar a quienes he olvidado y prever a quienes no conozco todavía", ha dicho el autor de su última creación, que vio la luz en la Feria Internacional de Libro de Guadalajara (México) a finales del año pasado.

Fuentes (Panamá, 1928) es una de las voces más reconocidas de la literatura latinoamericana, entre los numerosos premios que atesora destacan el Premio Cervantes (1987), el Premio Príncipe de Asturias (1994), el Premio Internacional Don Quijote de la Mancha, que recibió en 2008, y el renacido Premio Formentor, que recogió recientemente en Mallorca.